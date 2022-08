Vague de chaleur: comment garder son intérieur frais?

Pour éviter les dangers du soleil, le plus simple est encore de rester à l'ombre. Mais entre quatre murs, la chaleur peut vite devenir étouffante.

Voici quelques conseils pour garder un peu de fraîcheur dans son intérieur et l'aérer au mieux.

Si vous ne possédez pas de climatiseur, il existe des techniques pour garder son logement plus frais. Il est impératif de fermer les rideaux et les fenêtres pendant la journée et de les ouvrir la nuit pour profiter de l'air frais, en créant un courant d'air avec plusieurs fenêtres.

Vous pouvez également improviser un ventilateur customisé, en créant de l'air frais à l'aide d'un bol rempli de glaçons. Placez les glaçons juste devant le ventilateur.

Il faut aussi savoir placer son ventilateur stratégiquement: devant la fenêtre la nuit pour bien ventiler l'air frais.

Vous pouvez également fabriquer des rideaux de refroidissement: munissez-vous d'une serviette. Accrochez là à une fenêtre et humidifiez le tout.

Les plantes vertes sont vos alliés pour faire baisser la température. Positionnées devant vos fenêtres, elles permettent d'empêcher une partie de la chaleur de rentrer.

Enfin, n'allumez le four, la machine à laver ou le fer à repasser, qu'une fois la nuit tombée.