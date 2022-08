Polémique en France: les golfs autorisés à arroser leurs greens à l'heure où les maraichers ne peuvent plus arroser leurs cultures à cause de la sécheresse

Durant cet été 2022, la sécheresse frappe violemment nos régions. Un peu partout, le gazon n'est plus vraiment vert, sauf peut-être du côté des "green" de golf.

En France, dans certaines régions comme la Franche-Comté, les golfs ont reçu une dérogation leur permettant d'arroser une partie de leur terrain. À l'heure où les agriculteurs se voient frappés d'une interdiction d'arroser leurs cultures pour cause de sécheresse, la colère gronde et les réseaux sociaux s'enflamment.

Certains politiques s'en sont offusqué sur les réseaux sociaux, comme le maire écologiste de Grenoble, Éric Piolle. "Alors qu'on appelle à la sobriété, les pratiques des plus riches sont protégées", a -t-il tweeté. D'autres demandent la fermeture pure et simple des golfs durant cette période de sécheresse.

Hendrik Davi, un député La France insoumise a lui aussi dénoncé cette pratique sur Twitter : "En période de sécheresse, il est interdit de remplir les piscines, mais les golfs doivent seulement réduire leur consommation de 20% et arroser entre 19h et 9h. Un 18 trous a besoin de 5.000m3 par jour, soit la consommation de 12.000 habitants. Et si on les interdisait aussi?". Une interrogation largement relayée sur le réseau social.

Sur les greens de golf, on justifie l'arrosage par le besoin de maintenir l'activité et l'emploi : "Sans eau, un green meurt en trois jours et il faut trois mois pour le faire repousser. Or un parcours sans green, c’est comme une patinoire sans glace, il devra fermer", a expliqué Info Gérard Rougier de la Fédération française de golf sur France Info.

Un argument également avancé par Mathieu Beyler, directeur du golf de Prunevelle, à Dampierre-sur-le-Doubs auprès de France Bleu. Il se dit préoccupé par ce problème de sécheresse et affirme avoir drastiquement réduit l'arrosage des 60 hectares de terrain : "On préfère se concentrer sur les greens qui sont très fragiles. Si on ne les arrose pas tous les jours, ils meurent et on ne pourra pas les reconstruire aussi vite qu'on le souhaiterait."

Dans ce golf de l'Est de la France, de l'eau non-potable est utilisée et un nouveau système d'arrosage permet de diminuer sa consommation de 50%.