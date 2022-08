Vague de chaleur - La chaleur dope la demande d'eau en bouteille

(Belga) La chaleur en cours et constatée lors des dernières semaines pousse les consommateurs à se ruer sur l'eau en bouteille vendue dans les supermarchés. Si certaines parties de rayons peuvent apparaître vides çà et là, il n'est nullement question de pénuries, indique-t-on chez des distributeurs.

Chez Aldi, par exemple, on constate une demande pour certaines eaux en hausse de 40%, ce qui a pu conduire à ce que certains produits ne soient plus disponibles. "Mais c'est un phénomène temporaire, lié à certains magasins et qui ne touche pas toutes les sortes d'eau", nuance un porte-parole de l'enseigne. Colruyt confirme une forte demande d'eau potable mais ne constate pas spécialement de pénuries. Même son de cloche chez Delhaize: "Il n'y a pas de problèmes d'approvisionnement structurels. Localement, un magasin peut avoir un peu moins de stock mais c'est arrangé le jour suivant", explique-t-on en substance. Le constat est le même aussi chez Albert Heijn, une enseigne qui n'est présente qu'au nord du pays, où l'on parle d'une consommation d'eau en hausse de 30% ces dernières semaines. Mais il n'y a aucun problème de livraison, assure l'entreprise. (Belga)