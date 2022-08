Toujours aucune trace du détenu évadé de la prison de Gand il y a un an

(Belga) Mouslim Aboubakarov, le détenu qui s'est évadé de la prison de Gand l'été dernier, n'a toujours pas été retrouvé, un an après sa spectaculaire évasion. L'individu, un Russe de 41 ans, s'était aidé d'un chariot élévateur pour escalader le mur de la prison. Il fait l'objet d'un signalement international et un mandat d'arrêt européen a été émis à son encontre.

L'individu a pu s'évader de la prison le 4 août 2021 à 10h45. A l'époque, des dizaines d'agents, des chiens pisteurs et un hélicoptère avaient été déployés, mais les opérations de recherche massives autour de l'établissement pénitentiaire avaient fait chou blanc, tout comme les recherches hors du périmètre. La police fédérale avait également diffusé un avis de recherche. Mouslim Aboubakarov avait été emprisonné en 2012 pour une série d'infractions, dont l'usage de faux et d'escroquerie mais surtout pour vols avec violence et prise d'otages impliquant des actes de torture. Il lui restait encore plus de trois ans de peine à purger. Diverses traces et indices ont déjà fait l'objet d'enquêtes pour tenter d'identifier la localisation du fuyard, mais cela n'a rien donné jusqu'à présent. (Belga)