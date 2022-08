Feu vert du régulateur aérien américain à la reprise des livraisons du Boeing 787

(Belga) Le régulateur américain de l'aviation civile (FAA) a annoncé lundi que Boeing avait effectué les "changements nécessaires" pour une reprise des livraisons de son 787 Dreamliner, après une suspension totale depuis mai 2021 en raison de problèmes opérationnels.

"Nous nous attendons à ce que les livraisons reprennent dans les jours qui viennent", a déclaré la FAA dans un communiqué, assurant que l'agence inspecterait chaque avion avant livraison. Des premiers défauts sur le long-courrier 787 Dreamliner avaient été découverts à la fin de l'été 2020. L'appareil étant examiné de près, d'autres problèmes sont depuis apparus. Boeing a dû suspendre les livraisons, de novembre 2020 à mars 2021 dans un premier temps, puis depuis fin mai. Après avoir décidé en mars 2021 d'inspecter elle-même certains 787, la FAA avait annoncé en février avoir retiré temporairement à Boeing la capacité de certifier lui-même ses 787 Dreamliner. Fin juin, le groupe comptait 120 de ces appareils à son inventaire. Contacté par l'AFP, Boeing s'est contenté de déclarer : "Nous continuerons de travailler avec la FAA et avec nos clients vers une reprise des livraisons du 787". À la suite de l'annonce de la FAA, l'action de Boeing prenait plus de 1,5% à la bourse de New York. (Belga)