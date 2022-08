"Quand il y a 38°C, c'est infernal pour dormir": comment les campeurs supportent cette chaleur?

La semaine va faire place à un temps très chaud et largement ensoleillé. 28 degrés sont déjà annoncés lundi avant une montée progressive des températures. Pour les vacanciers qui ont choisi le camping, que ce soit sous la toile de tente, en caravane ou en bungalow sans climatiseur, les températures peuvent vite dépasser de quelques degrés celles de l'extérieur.

Cette météo pousse donc les campeurs à s’adapter. La température dans certaines caravanes non climatisées peut rapidement atteindre les 35 degrés.

"On prend le plus d'ombre possible et on squatte la piscine le plus possible", confie une campeuse de Fosses-la-Ville. "Les parties de boules, au lieu de 14 h, on les fait vers 19 h. On joue 2 h, tout est un peu décalé", détaille un campeur.

Pour une autre campeuse, l'important est de bien s'hydrater. "On boit plus, mais avec les copains, c'est parfois autre chose que de l'eau", admet-elle.

Mais "quand il y a 38 degrés, c'est infernal pour dormir", reconnaît une voyageuse qui a opté pour l'air conditionné dans sa caravane depuis 3 ans et "c'est parfait".

Quel temps pour ce lundi?

Lundi après-midi, les maxima varieront entre 22 ou 23 degrés en bord de mer et sur les hauts plateaux de l'Ardenne, et 28 degrés en Gaume, selon les prévisions de l'Institut météorologique (IRM).

Dans la nuit de lundi à mardi, le ciel sera généralement dégagé. Les températures redescendront généralement entre 10 degrés en Ardenne et 15 ou 16 degrés dans les grands centres urbains. Des températures localement plus basses ne sont pas exclues dans certaines vallées de l'Ardenne.

Mardi, la journée sera à nouveau bien ensoleillée avec des maxima de 22 degrés en bord de mer, 26 ou 27 degrés en Ardenne, 28 degrés dans le centre du pays et 30 degrés en Gaume. Le vent de nord-est sera généralement modéré, le long du littoral parfois assez fort.