Décès suspect d'un Belge au Brésil: son mari diplomate allemand arrêté

La police brésilienne a annoncé avoir arrêté un diplomate allemand samedi pour le meurtre présumé de son mari belge à leur domicile de Rio de Janeiro. Ce diplomate actif au consulat d'Allemagne à Rio de Janeiro, a dit aux autorités que son mari s'était effondré soudainement vendredi soir en se cognant mortellement la tête, a indiqué la police.

Mais, selon les premières constatations sur le corps et dans l'appartement du couple dans le quartier huppé d'Ipanema, la victime présumée a été battue. "La version des événements donnée par le consul, selon laquelle la victime est tombée, est incompatible avec les conclusions du rapport médico-légal", a estimé l'officier de police Camila Lourenco dans des commentaires postés sur les réseaux sociaux de la police locale de Rio.

"Plusieurs hématomes ont été constatés, y compris au torse, correspondant à des blessures infligées par piétinement, de même que des lésions correspondant à une attaque avec un objet cylindrique", a-t-elle dit.

Le compte Instagram de la police locale a publié des photos de ce qui semble être des taches de sang sur le sol et les meubles dans l'appartement du couple.

Selon les médias locaux, le suspect a tenté de nettoyer la scène de crime avant l'arrivée de la police. Le diplomate a ensuite dit aux policiers que son mari avait bu beaucoup et avait pris des somnifères. La victime était à une semaine de son 53e anniversaire selon une photo de sa carte d'identité, publiée par la presse brésilienne.

"La version des faits donnée par le consul, selon laquelle la victime a subi une chute, est incompatible avec les conclusions du rapport médico-légal", a déclaré Lourenco, dont les propos ont été relayés par le New York Post. "Le cadavre hurle les circonstances de sa mort", a-t-elle ajouté.



Selon le Straits Times, le diplomate est accusé non seulement d'avoir menti sur la façon dont son mari est mort, mais aussi d'avoir tenté de dissimuler la scène avant l'arrivée des policiers. Hahn ne bénéficiera pas de l'immunité diplomatique en raison de la gravité des allégations portées contre lui, a indiqué le site.



Selon Globo, un Espagnol de 57 ans, ami de la victime, est devenu un témoin clé pour comprendre la motivation du crime. Il a fait état d'une série d'humiliations et d'agressions que la victime subissait de la part de son mari, le consul allemand, qui est en prison depuis samedi.



Le nouveau témoin a été entendu par la police qui enquête sur l'affaire. Employé d'une cabine de plage dans le même quartier du front de mer de Rio, il a révélé que l'homme soupçonné de meurtre misait sur l'impunité, en raison de la position qu'il occupait, précise Globo.