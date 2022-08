La Loire au plus bas, on peut la traverser à pied: "En tant que vacancier, c'est plaisant, mais..."

La France est également touchée par des vagues de chaleur. Le niveau de la Loire est si bas que le fleuve peut être traversé à pied par endroits. Le Pô en Italie connaît aussi des difficultés.

Ils devraient nager, mais les vacanciers en sont réduits à une balade les pieds dans l'eau. Les berges de la Loire se sont étendues. Le niveau de l'eau a baissé. Sur certains bras de ce fleuve, il ne reste que quelques centimètres d'une eau stagnante et surchauffée.





"En tant que vacancier, c'est plaisant. Je préfère prendre mes vacances quand il y a du soleil que quand il y a de la pluie, raconte Cyrille Cousin, vacancier. Mais c'est plus sur le long terme, les effets à long terme que ça peut avoir".

Rarement, ce fleuve n'avait connu des niveaux aussi bas, aussitôt dans l'année. De nombreuses sections de la Loire ne permettent d'ailleurs plus la navigation. Une problématique que connaissent de nombreux fleuves en France, mais aussi ailleurs en Europe.



Le plus long fleuve italien, le Pô s'assèche. Une situation dramatique pour les agriculteurs. Les fortes chaleurs et le manque de précipitations depuis cet hiver en sont les causes. Quant aux conséquences, elles sont visibles à l'œil nu.