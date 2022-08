À Beauraing, une source d'eau à l'origine surprenante fait le bonheur des éleveurs: "Elle paraît inépuisable"

La chaleur que nous connaissons complique le travail des agriculteurs. Ils ont besoin de beaucoup d'eau, notamment pour leurs élevages. Beauraing, en province de Namur, a dû prendre des mesures de restrictions de la consommation d'eau. Mais une source y fait le bonheur des éleveurs qui s'y succèdent.



Depuis le mois de juin, une pompe a été installée par la commune. Elle permet d'accéder au réservoir d'eau gigantesque. Des agriculteurs ont aussi leur propre pompe pour puiser l'eau.



L'origine de ce réservoir d'eau est assez incroyable. Elle remonte aux années 60. Des recherches ont été menées pour créer un accélérateur de particules. Sur plusieurs centaines de mètres sous terre, un tunnel a été créé pour ce projet qui a finalement été abandonné. Mais le tunnel est resté et est devenu un gigantesque réservoir d'eau.

"Ce réservoir est précieux, car dans les prairies, il y a les sources et les puits de surface qui viennent à sec donc on vient s'approvisionner ici en eau pour le bétail dans les prairies", explique Olivier Jaspart, agriculteur. "On vient une à deux fois par jour. C'est nécessaire et ça soulage beaucoup le puits de la ferme et comme il y en a, on le prend", ajoute-t-il.

La réserve d'eau paraît inépuisable.