Vague de chaleur: notre journaliste RTLINFO a trouvé l'endroit le plus frais du pays avec à peine 10 degrés ce matin

Notre pays est à nouveau touché par une vague de chaleur, mais il y a encore des endroits où il fait frais. La côte est la seule partie du pays qui n'est pas en alerte chaleur, mais pas seulement : en province de Liège, à la frontière avec l'Allemagne, le thermomètre ne décolle pas. Vincent Jamoulle, journaliste RTL INFO, a pu s'en rendre compte ce matin au lac de Bütgenbach

"Cela fait une sensation assez bizarre de remettre une veste ou un gros pull", a-t-il expliqué. Et en effet, tôt ce matin, à son arrivée au bord du lac, il ne faisait guère plus de 10 degrés. Et s'il fait si frais à cet endroit, c'est parce que la région est dans une vallée. Pour avoir de la fraicheur quand il y a un anticyclone, les conditions du moment, c'est ce qu'il faut faire : trouver les fonds de vallée, là où le froid s'accumule. Toutes les personnes que notre journaliste a rencontrées ce matin portaient un pull, une veste, ou encore "un gros sac de couchage pour ceux qui dorment en tente".

Bien sûr, lorsque le soleil se lève, les températures grimpent très vite et au plus chaud de la journée, à Bütgenbach, le thermomètre atteindra 27 degrés, soit un différentiel de plus de 15 degrés avec la température du lever du jour.