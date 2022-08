Guerre en Ukraine: 13 civils tués dans des bombardements russes dans la région de Dnipropetrovsk (photos)

Treize civils ont été tués dans la nuit de mardi à mercredi dans des bombardements russes dans la région de Dnipropetrovsk, dans le centre-est de l'Ukraine, a annoncé le gouverneur Valentin Reznitchenko.

Deux blessés ont succombé à leurs blessures, s'ajoutant au bilan de 11 morts annoncés par le gouverneur quelques minutes plus tôt sur Telegram. Selon le dernier bilan, l'attaque nocturne a aussi fait 11 blessés dont cinq dans un état grave, dans cette région relativement sûre où sont évacués des civils du Donbass, plus à l'est, l'épicentre de l'offensive russe.

"Nous avons passé une nuit horrible (...) C'est très dur de sortir les corps de sous les décombres", souligne Valentin Reznitchenko dans son message. "Je vous supplie, allez dans des endroits sûrs pendant les alertes aériennes (...) Ne laissez pas les Russes vous tuer".

La ville de Marganets, située sur l'autre rive du fleuve Dnipro face à la centrale nucléaire ukrainienne de Zaporijiia, et le village de Vychtchetarassivka ont été visés dans cette attaque avec des lance-roquettes multiples Grad. "Quatre-vingts roquettes ont été lancées délibérément et insidieusement sur des quartiers résidentiels alors que les gens dormaient chez eux", a dénoncé le gouverneur.



















Photos de Valentyn Reznichenko, administration d'État de Dnipropetrovsk