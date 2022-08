Reprises d'incendies impressionnants en Gironde: 6.000 hectares brûlés

Les reprises d'incendies près de la commune française de Landiras, en Gironde, théâtre d'un gigantesque incendie en juillet, ont ravagé 6.000 hectares de forêts de pins depuis mardi après-midi, entraînant l'évacuation de milliers de personnes, a annoncé mercredi matin la préfecture de Gironde.



Le "feu est très virulent et s'est étendu au département des Landes. Les communes d'Hostens, de Saint-Magne et des secteurs de Belin-Béliet ont été évacuées", soit environ 3.800 personnes, selon un communiqué.



Le feu a par ailleurs détruit 16 maisons sur plusieurs secteurs de la commune de Belin-Béliet où une opération d'évacuation d'environ 2.000 personnes était en cours. "Aucun blessé n'est à déplorer", selon la préfecture. Par ailleurs, la préfecture signale que "le front de l'incendie se dirige vers l'A63" (autoroute sens Bayonne-Bordeaux). Le "gestionnaire de l'autoroute ne constate pas de gêne à la visibilité mais dans l'immédiat, un abaissement de la vitesse à 90 km/h et une réduction à deux voies de circulation sur trois dans le sens Bayonne-Bordeaux ont été décidés". En fonction de l'évolution du feu, une coupure de l'autoroute est envisagée.