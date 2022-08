Une partie des trams anversois de nouveau à l'arrêt en raison de la chaleur

(Belga) De Lijn suspendra une nouvelle fois une partie des trams anversois en raison de la canicule, a annoncé mercredi la société de transport en commun flamande. Une grande majorité des vieux trams PCC ne sont pas équipés de climatisation ou d'air conditionné et seront donc à l'arrêt entre 13h00 et 19h00 de jeudi à dimanche. Les trams Albatros et Hermelijn, plus récents, ne pouvant pas remplacer tous les trams suspendus, plusieurs trajets seront annulés.

C'est déjà la deuxième fois que De Lijn prend de telles mesures cet été. La première suspension a eu lieu en juillet durant deux jours. La température dans les tramways les plus anciens peut être très élevée et s'avérer dangereuse pour les conducteurs et les passagers. Le réseau de bus ne devrait en revanche pas être impacté par ces mesures, indique De Lijn. Il est toutefois possible qu'un bus soit contraint à l'arrêt en raison de températures trop élevées. La société flamande de transports publics précise qu'il est impossible de refroidir leurs véhicules comme une maison ou une voiture, car l'ouverture des portes à chaque arrêt permet à une grande partie de l'air refroidi de s'échapper. De plus, les grandes parties vitrées des habitacles de bus amplifient la chaleur. (Belga)