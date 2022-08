Des paysages désertiques: les images impressionnantes des effets de la sécheresse en France (vidéo)

En France, la sécheresse se manifeste par des feux de forêt mais aussi par des paysages désertiques.

Bateaux, kayaks et paddles à l’arrêt. Dans certaines régions, la rivière franco-suisse du Doubs est complètement asséchée. Les activités nautiques sont annulées.

Une croisière a dû être écourtée. "On nous a amené avec une navette au bateau alors que d'habitude, on démarre directement avec le bateau. Je ne suis pas de la région mais les gens commencent à dire que ça manque de beaucoup d'eau", confie Alain, un touriste.

Côté suisse aussi, la sécheresse impacte le secteur du tourisme. Ce restaurant voit son chiffre d’affaires baisser, comme le niveau de l’eau. "On a à peine 15% du chiffre d'affaires actuel. D'habitude, on fait 80 à 100 couverts par jour. En ce moment, on fait quelque fois 10, quelques fois 12 couverts... Le dimanche, on monte parfois à 20 personnes. C'est catastrophique", indique Christophe, le propriétaire d’un restaurant.

Retour en France, dans le département de l’Indre, où des centaines de poissons sont morts à cause d’une eau trop basse et trop chaude.

"La dernière sécheresse datait de 2018. Elle était exceptionnelle. Celle d'avant datait de 1906. On espère que c'est vraiment exceptionnel", ajoute Françoise, propriétaire d’une société de bateaux.

Le département du Doubs, où passe la rivière qui porte le même nom, est placé en alerte de "crise" depuis ce mercredi.