Pérou: après le palais présidentiel, perquisition au domicile privé de Castillo

(Belga) La police a perquisitionné mercredi au domicile privé du président péruvien Pedro Castillo, ont rapporté les médias locaux, à la recherche de sa belle-soeur sous le coup d'un mandat d'arrêt pour corruption présumée.

Le président péruvien fait lui-même l'objet de cinq enquêtes, notamment pour corruption mais elle est distincte de celle impliquant sa belle-soeur. Des images diffusées sur plusieurs chaînes de télévision ont montré des agents de police pénétrant mercredi au domicile du président Castillo, à Chugur, dans la région de Cajamarca, à 800 km au nord de Lima. Le bureau du procureur, contacté par l'AFP, n'a fait aucun commentaire. Pedro Castillo, lors d'un événement public à Lima mercredi a simplement dit: "ils viennent d'entrer dans ma maison". Aucune image n'a montré l'arrestation de Yenifer Paredes lorsque les agents ont quitté la résidence de M. Castillo, laissant supposer que la belle-soeur du président ne s'y trouvait pas. Cette descente de police survient au lendemain d'un raid sans précédent de la police effectué dans l'enceinte du palais présidentiel, à Lima, pour interpeller Mme Paredes. Mardi, la Cour supérieure de justice a autorisé la demande de perquisition du procureur car Mme Paredes, qui considère M. Castillo et son épouse comme ses "parents", a indiqué trois adresses sur ses documents officiels. Yenifer Paredes avait déjà été convoquée pour témoigner devant le ministère public et comparaître devant une commission de contrôle du Parlement péruvien mi-juillet. Pedro Castillo a déjà dû faire face à deux tentatives de destitution par le Parlement et était crédité par un sondage Ipsos en juillet de 74% d'opinions défavorables dans sa gestion du pays qui a vu trois Premiers ministres et sept ministres de l'Intérieur se succéder en un peu plus d'un an. (Belga)