Préparez-vous à admirer des étoiles filantes cette nuit dans le ciel: comment les observer au mieux?

Cette nuit, vous pourrez admirer dans le ciel des étoiles filantes. Elles se comptent par milliers en cette période et le pic est pour ce jeudi soir. Pour observer au mieux ce spectacle céleste, essayez de vous éloigner des lumières des villes et des villages.

"Regardez alors sur toute la surface du ciel, il ne faut pas viser un seul point. Avec un transat ou même coucher sur le sol avec une couverture, il faut bien regarder parce que si on lève la tête tout le temps, à la fin, on aura un torticolis", conseille Dominique Gering, coordinateur pédagogique de l’Eurospace Center de Transinne.

Selon ce spécialiste, la particularité cette année, c'est que la lune sera bien présente. "On est en phase quasiment de pleine lune. Ce qui veut dire que pour apercevoir les étoiles filantes les plus faibles, ce sera difficile. Mais on compte quand même sur ce que l’on appelle des bolides, des météores qui arrivent à très grande vitesse. Ils dépasseront largement la luminosité de la lune. On pourra donc en voir", assure Dominique Gering.

Et si vous voulez les observer au plus près avec du matériel de professionnels, vous pouvez vous rendre à l'Eurospace Center où de nombreuses activités gratuites sont organisées dès 15h30.