Mack Rutherford terminera son tour du monde le 23 août par un atterissage dans le Hainaut

(Belga) Le belgo-britannique Mack Rutherford terminera son tour du monde en solo le 23 août au Buzet Airstrip Airport (EBBZ) à Pont-à-Celles, dans le Hainaut, a annoncé jeudi le pilote de 17 ans. Celui-ci avait décollé de Bulgarie le 23 mars dernier dans l'espoir de voir son nom inscrit au Guinness Book en tant que plus jeune pilote d'ULM à boucler un tour du monde en solitaire.

Lors de son périple, le jeune Mack a dû notamment affronter des tempêtes de sable au Soudan, des températures extrêmes à Dubaï, la fermeture d'aéroports en Inde et de nombreux problèmes techniques. Il a récemmment bouclé une étape périlleuse survolant la mer de Bering depuis le Japon jusqu'en Alaska. Le record masculin du plus jeune pilote ayant réalisé un tour du monde en solitaire à bord d'un avion léger est actuellement détenu, depuis l'année dernière, par le Britannique Travis Ludlow, 18 ans. Le titre féminin est détenu depuis début 2022 par Zara Rutherford, la sœur de Mack, âgée de 19 ans. Mack a obtenu sa licence de pilote en 2020, à l'âge de 15 ans, et a déjà accumulé de nombreuses heures de vol. Avec son père, il a effectué deux traversées transatlantiques. La mère de Mack et Zara est également pilote. (Belga)