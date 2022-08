La côte belge, havre de fraîcheur: "Il ne manque que Pamela Anderson pour se croire à Hawaï"

Les températures vont grimper ce jeudi. On attend jusqu'à 33 degrés. L'alerte orange à la chaleur est déclenchée sur l'ensemble du pays, mais pas à la mer. Le littoral reste en vert sur la carte des vigilances.



Ce jeudi, il fait 27 degrés à Ostende. Beaucoup de Belges ont fait le choix de s'y rendre pour profiter d'un temps plus frais.



Un grand-père, habitant de Tubize, est à Ostende avec toute sa famille. "On est venu au bord de la mer. Chez nous, on avait 33 degrés, ici, on en a 27, quel bonheur. Il ne manque que Pamela Anderson pour se croire à Hawaï", a plaisanté le Wallon.

S'il fait moins chaud à la mer qu'à l'intérieur des terres, c'est parce que la mer "tempère" avec l'atmosphère, ce qui rend l'air beaucoup plus respirable grâce à la brise marine. Le vent se crée entre la mer, qui est beaucoup plus fraîche, et l'intérieur des terres, qui est beaucoup plus chaud. Les masses d'air se déplacent du plus frais vers le plus chaud ce qui apporte ce sentiment de fraîcheur.