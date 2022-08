"Il nous manque du matériel": quels sont les moyens disponibles en Belgique pour lutter contre les feux de forêt ?

Alors que les pompiers français luttent en Gironde contre les flammes, on peut se demander quels sont les moyens dont nous disposons en Belgique pour combattre les feux de forêt.

Invité dans le RTL INFO 13H, Marc Gilbert a répondu en direct aux questions d’Antoine Schuurwegen. Le colonel de la zone de secours "Val de Sambre" a d’abord détaillé le matériel disponible chez nous.

"Nous disposons de véhicules 4x4 avec des citernes spécifiques de 19.000 litres, de 4.000 litres, de 1.500 litres. Tout dépend du type d’intervention. Nous n’avons pas de Canadair ni d’hélicoptère au sein de la sécurité civile. Les seuls hélicoptères sur lesquels on peut compter, ce sont ceux de la police fédérale qui nous aide aussi et bien heureusement. Mais ce n’est pas totalement suffisant. Il nous manque du matériel au niveau de la sécurité civile", déplore le sapeur-pompier.

Ce qui est le plus inquiétant, ce sont les heures et les jours qui vont suivre

D’après lui, la situation risque de devenir problématique. "Ce qui est le plus inquiétant, ce sont les heures et les jours qui vont suivre puisque les températures grimpent de plus en plus. Nous risquons donc d’avoir des problèmes assez importants tant au niveau du personnel que du matériel", craint Marc Gilbert.

D’après le colonel, il faudrait à l’avenir anticiper davantage, surtout quand on voit les répercussions que cela peut avoir à l’étranger. "Les pompiers, et même la protection civile, nous sommes les éternels parents pauvres de la sécurité. Nous ne disposons pas des moyens que nous devrions avoir dans le cadre des zones de secours pour travailler correctement et efficacement. Il serait donc de temps de faire l’analyse de nos besoins et de ne pas diminuer nos budgets de 10%, comme on l’a fait pour 2023, mais au contraire de revoir les budgets, surtout au niveau fédéral, pour nous donner les moyens nécessaires supplémentaires", estime-t-il.