Chaleur extrême: en Angleterre, une partie de la Tamise a... disparu

L'extrême sècheresse qui touche l'Europe n'a pas épargné l'Angleterre, au point d'assécher la source de la Tamise. Dans le petit village d'Ashton Keynes, le paysage désole : l'emblématique fleuve a laissé sa place à un lit de terre craquelé, jonché d'arbres desséchés.

Michael, touriste dans la région, se réjouissait de marcher au bord de l'eau : "Nous avons commencé nos vacances pour marcher sur le chemin de la Tamise. Nous sommes partis de sa source, en début de matinée, mais nous n'avons toujours pas trouvé la Tamise !" déplore-t-il.

Le point de départ de la Tamise a reculé de 8 kilomètres. La baisse générale de cours d'eau et l'absence de précipitations menacent aussi le secteur de l'agriculture. "Elles devaient être quatre fois plus grosses" regrette un agriculteur, ses pommes de terre dans les mains.

Le Royaume-Uni est en alerte à la chaleur extrême, depuis mardi. Des restrictions d'eau s'étendent à de plus en plus de régions du pays, alors que les réserves d'eau potable s'amenuisent. L'eau doit être acheminée via des camions-citernes, au désarroi des habitants : "Nous voulons une situation permanente. On ne devrait pas avoir à affronter cela. Cette météo, nous l'affronterons chaque année" réplique une habitante du village.

L'Angleterre a connu un hiver et un printemps exceptionnellement sec cette année, alors que ce mois de juillet le plus aride depuis 1935.