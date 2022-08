Onze 8.000 en 105 jours: l'alpiniste norvégienne Kristin Harila à trois marches d'un record

L'alpiniste norvégienne Kristin Harila est plus que jamais en course pour gravir les 14 sommets de plus de 8.000 m de la planète dans un temps record après avoir atteint jeudi le Gasherbrum I, au Pakistan, onzième étape de sa quête, ont indiqué des responsables.

La Scandinave a annoncé sur les réseaux sociaux avoir réussi l'ascension du Gasherbrum I (8.080 m), le 11e plus haut sommet du monde, jeudi vers 07h15 heure locale, accompagnée de ses guides Pasdawa et Dawa Ongju. L'annonce a été confirmée par Karrar Hadri, secrétaire du Club alpin du Pakistan.

"La deuxième phase au Pakistan a été très difficile et dangereuse : des conditions météorologiques en constante évolution, touchée par une pierre, la maladie et un calendrier très serré", a posté l'alpiniste sur page Instagram. "Mais nous sommes là, avec seulement trois sommets restants", a-t-elle ajouté.

Les trois montagnes encore à gravir sont le Cho Oyu (8.201 m, 6e plus haut du monde), le Manaslu (8.163 m, 8e) et le Shishapangma (8.027 m, 14e), tous situés entre Népal et Chine.

La Norvégienne s'est lancée dans son projet le 28 avril dernier en atteignant le sommet de l'Annapurna (8.091 m), au Népal. En 105 jours, précise son équipe, elle a atteint le sommet de onze 8.000, dont un enchaînement Everest-Lhotse le 22 mai et l'ascension du K2, deuxième plus haute montagne de la planète, le 22 juillet.

Le record d'ascension des 14 sommets de plus de 8.000 m de la planète est détenu par le Népalais Nirmal Purja, qui l'a établi avec fracas en 2019, en seulement six mois et six jours, effaçant des tablettes le Polonais Jerzy Kukuczka qui avait accompli ces ascensions en 7 ans 11 mois et 14 jours dans les années 1980.

Si elle veut le dépasser, Kristina Harila doit achever sa quête d'ici début novembre. Dans l'immédiat, elle va regagner la Norvège avant de retourner au Népal et au Tibet pour la dernière phase de son projet.

- "Les femmes sont tout aussi capables" -

Seules une quarantaine de personnes dans l'histoire ont gravi les 14 super sommets.

"Dans l'histoire et jusqu'à présent, ce sont les hommes forts et machos qui partent escalader des montagnes", expliquait l'alpiniste de 36 ans, engagée en faveur de la reconnaissance des femmes dans le sport, dans une interview accordée au printemps à l'AFP.

"Quand je parle à des gens qui ne sont pas dans ce sport, ils pensent que les hommes sont plus capables que les femmes... Si nous voulons changer, nous devons attirer l'attention et montrer que les femmes sont tout aussi capables", avait-elle plaidé.

Cinq des 14 sommets de plus de 8.000 m se trouvent au Pakistan, dont le K2, le deuxième plus haut du monde, un pays qui a connu une saison d'escalade record cette année.

Quelque 1.780 permis de gravir les sommets de plus de 8.000 m ont ainsi été délivrés, a précisé à l'AFP Sajid Hussain, chef du département du tourisme de la région du Gilgit-Baltistan.

"Cela a stimulé notre tourisme et a augmenté nos devises étrangères", a-t-il ajouté.