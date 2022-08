"Le frelon asiatique est arrivé à Flémalle !": la commune lance un appel à la population pour trouver un nid sur son territoire

Le service Environnement de la commune de Flémalle a lancé sur ses différents canaux de communication un appel à la population afin de retrouver un nid de frelons asiatiques qui est établi dans la région, entre Ramet et Ramioul, en rive droite. Il demande aux habitants de rester vigilants et prudents, et de contacter l'administration communale ou la cellule invasive du SPW (Service public de Wallonie) s'ils tombent dessus.

"Le frelon asiatique est arrivé à Flémalle ! Nous recherchons un nid probablement situé entre Ramet et Ramioul. Les nids sont difficiles à repérer, car placés en hauteur (10 mètres) dans un arbre et donc cachés par le feuillage", est-il par exemple écrit sur sa page Facebook. "Aidez-nous à le repérer, ouvrez l'oeil pendant vos promenades dans le secteur, lorsque vous attendez le bus, etc. Signalez le nid auprès de notre administration communale ou auprès de la cellule invasive du SPW".

C'est un apiculteur de la commune qui a en fait donné l'alerte. L'homme a expliqué avoir aperçu des frelons asiatiques à proximité de ses ruches dès le début du printemps et que celles dernières ont été attaquées dernièrement.

Le frelon asiatique, considéré aujourd'hui comme une espèce invasive, est l'un des prédateurs des abeilles. Le premier nid a été détecté en Wallonie en 2016, indique le Service public de Wallonie sur son site internet, et les premiers cas d'attaque de ruches ont été signalés en 2017.