Corée du Sud: 11 morts dans les inondations selon un nouveau bilan

Le bilan des précipitations record et des inondations en Corée du Sud a été réévalué à onze morts, dont six dans la capitale Séoul, et huit personnes toujours portées disparues, ont annoncé jeudi les autorités.

Plus de 5.300 personnes ont dû quitter leur domicile, a précisé le ministère de l'Intérieur.

Six des onze morts et trois des huit disparus ont été selon lui recensés à Séoul, où les rues et les stations de métro de la capitale ont été submergées par deux jours de pluies torrentielles.

Le président Yoon Suk-yeol a souligné qu'il s'agissait des plus fortes précipitations recensées dans la ville depuis le début des observations météorologiques, il y a 115 ans.

Des images circulaient en début de semaine sur les réseaux sociaux montrant des gens évoluant dans une eau leur arrivant à la taille et des stations de métro débordant.

Gangnam, un quartier huppé de Séoul, a été particulièrement touché, avec des voitures à moitié submergées.

Parmi les victimes, trois sont mortes coincées dans leur appartement inondé en demi-sous-sol ("banjiha"), selon le ministère.

Selon les médias locaux, il s'agit d'un adolescent, de sa mère et de sa tante.

Lors d'une réunion sur les opérations de secours, le Premier ministre Han Duck-soo a déclaré que le gouvernement avait déjà effectué l'essentiel des travaux de réparation d'urgence.