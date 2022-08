Un corps retrouvé dans l'étang de baignade d'un domaine récréatif de la Campine anversoise

(Belga) Le corps sans vie d'un homme a été retrouvé jeudi soir dans l'étang de baignade du domaine de loisirs provincial "De Lilse Bergen" à Lille, une commune de la Campine anversoise, a indiqué la direction du parc.

La victime serait un homme âgé, mais son identité n'est pas encore connue. "Les sauveteurs l'ont sorti de l'eau et ont tenté de le réanimer mais en vain", explique Bart Verheyen, le directeur du domaine récréatif. "Le parquet a ouvert une enquête et les constatations d'usage sont en cours. Le domaine a fermé ses portes plus tôt et on ignore ce qu'il en sera dans les jours qui viennent." (Belga)