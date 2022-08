RDC: onze morts en une semaine dans des violences interethniques au Mai-Ndombe

(Belga) Six membres des forces de l'ordre et de sécurité congolaises - trois militaires et trois policiers - ont été tués mercredi par des hommes armés dans un vilage de l'ouest de la Républqiue démocratique du Congo (RDC) en proie à un conflit communautaire, a rapporté jeudi un média en ligne, Actualité.cd, citant des sources locales.

Ces membres des forces de l'ordre et de sécurité faisaient partie du renfort dépêché dans le village de village Ngambomi, près Kwamouth, une ville située à environ 200 kilomètres au nord-est de la capitale, Kinshasa, où des violences opposent depuis un mois les membres des communautés Teke et Yaka. Ils devaient y rétablir l'ordre. Le bilan est de trois militaires et de trois policiers tués", a indiqué un élu du territoire de Kwamouth, le député national Guy Musomo, à Actualité.cd. L'information a été confirmée par l'administrateur du territoire de la province du Mai-Ndombe, Crispin Mwadi qui a convoqué une réunion de crise. Ce conflit interethnique, causé par des différends sur les redevances coutumières à verser aux autorités locales, issues de la communauté Teke par les non-originaires de la région, les Yaka, dure depuis près d'un mois. Il avait déjà fait cinq morts la semaine dernière. Plusieurs maisons ont également été incendiées dans le village. La province du Mai-Ndombe a déjà été le théâtre de conflits communautaires fin décembre 2018 dans le territoire de Yumbi. Les violences qui avaient opposé des membres des ethnies Ntende et Nunu avaient causé la mort d'au moins 500 personnes, selon l'ONU. (Belga)