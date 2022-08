De retour sur la grand-place de Bruxelles, le tapis de fleurs célèbre ses 50 ans

(Belga) Après quatre ans d'absence, le tapis de Fleurs fait son grand retour sur la grand-place de Bruxelles. Une centaine de bénévoles s'affairent depuis 07h00 ce vendredi à agencer les fleurs livrées à l'aube sur les pavés. La touche finale sera donnée vers 12h00.

Le grand public pourra admirer l'oeuvre florale depuis le balcon de l'hôtel de ville de 15h00 à 17h30. Un spectacle son et lumière aura ensuite lieu à 22h00 en guise de cérémonie inaugurale. Le tapis restera visible jusqu'à lundi soir. Pour fêter sa 22e édition et les 50 ans révolus de cette initiative biennale, les artistes floraux ont réinterprété le premier tapis réalisé en 1971. L'idée a germé en 1970, quand deux échevins bruxellois ont découvert un tapis de fleurs à Audenarde, en Flandre orientale. La première édition bruxelloise a été créée dès l'année suivante. Elle est le fruit d'une collaboration entre l'association des commerçants du centre "Les Francs-Bourgeois" et l'association flamande de producteurs de plantes ornementales et fournisseurs d'espaces verts AVBS. Son président Étienne Stautemas était un passionné de bégonias. Cette année, l'oeuvre florale intègre d'autres fleurs produites en Flandre comme le chrysanthème. Elle est le résultat d'une collaboration entre l'artiste mexicaine Roo Aguilar Aguado et Koen Vondenbusch, élève d'Étienne Stautemas et de son successeur Marc Schautteet, qui travaille sur le tapis de fleurs de Bruxelles depuis 28 ans. Tous deux ont passé plus de 280 heures à reconstituer le patron du tapis de 1971 intitulé "Arabesques", à partir des plans dessinés à la main par Étienne Stautemas. Les arabesques, qui étaient sa marque de fabrique, ont été reproduites à l'aide de techniques modernes. (Belga)