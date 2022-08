Rugby: les All Blacks à quitte ou double pour la 2e journée du Championship

Les All Blacks et leur entraineur Ian Foster vont jouer gros samedi lors de la 2e journée du Rugby Championship face aux Sud-Africains qui les ont battus 26-10 le 6 août dernier alors que les Australiens vont tenter de confirmer contre les Pumas argentins.

Une nouvelle défaite des All Blacks samedi (match à 17h05 heure française) scellerait très probablement le sort de Foster, décrit par le quotidien New Zealand Herald "comme un homme honnête perdu dans un univers brutal".

Une 6e défaite en 7 test-matches, et une seconde consécutive contre les Springboks, ne lui serait pas pardonnée à un peu plus d'un an de la Coupe du monde de rugby en France.

Lors du premier match samedi dernier à Mbombela, la domination sud-africaine a constitué une nouvelle humiliation pour une équipe néo-zélandaise considérée encore récemment comme invincible et qui a subi sa plus lourde défaite en Afrique du Sud depuis 1928.

Foster, mais aussi le capitaine Sam Cane, ne se verraient pas pardonner une nouvelle humiliation. Arrivé à la tête des All Blacks en 2019 après leur élimination en demi-finale face aux Anglais lors de la dernière Coupe du monde, Foster, 57 ans, a déjà perdu 9 rencontres internationales sur 26 disputées.

L'affrontement samedi entre Springboks et All Blacks à Ellis Park revêt donc les habits d'un match de la dernière chance pour lui, si son sort n'est pas déjà décidé.

La Nouvelle-Zélande est tombée à la 5e place du classement mondial derrière l'Irlande, la France, l'Afrique du sud et l'Angleterre et le New Zealand Herald Sport n'hésite pas à qualifier Foster comme "figurant parmi les pires entraîneurs des All Blacks de l'histoire".

- Wallabies favoris -

L'entraineur néo-zélandais a procédé à quatre changements après la défaite de samedi dernier, remplaçant le demi d'ouverture Beauden Barrett par Richie Mo'unga et faisant entrer Ethan de Groot et Tyrel Lomax comme piliers pour contrer la puissance du pack sud-africain. Le troisième ligne aile Shannon Frizell, qui avait marqué le seul essai néo-zélandais le 6 août après être entré en cours de match, jouera cette fois-ci dès le coup d'envoi.

Le coach sud-africain Jacques Nienaber a de son côté procédé à cinq changements dans son équipe pourtant victorieuse, en reléguant notamment l'homme du premier match Malcolm Marx sur le banc des remplaçants.

Pour l'autre match de samedi (21h10 heure française), les Wallabies partent favoris après leur large victoire 41-26 la semaine dernière à Mendoza. Les Pumas ont perdu toutes leur rencontres du Championship l'an dernier et n'ont pas battu l'Australie depuis 2018.

Mais ils restent dangereux comme l'a montré leur avance de 9 points à la mi-temps samedi dernier. Leur entraineur, Michael Cheika, connait bien les Australiens pour les avoir entrainés mais admet que les Pumas doivent s'améliorer, surtout leur ligne d'avants, pour espérer pouvoir l'emporter à San Juan samedi.

Les deux équipes ont procédé à quatre changements chacune après le premier match. L'entraineur australien Dave Rennie a notamment décidé de retenir James O'Connor pour son premier test match cette année après que Quade Cooper se soit rompu le tendon d'Achille la semaine dernière.

. Programme des matches de la 2e journée du Rugby Championship samedi:

- A Johannesbourg (15h05 GMT/17h05 heure française):

Afrique du sud/ Nouvelle-Zélande

- A San Juan (Argentine) (19h10 GMT/21h10 heure française)

Argentine/Australie