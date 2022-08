La police cherche à identifier cette femme: son corps sans vie a été retrouvé à Ostende

Diffusé à la demande du parquet de Flandre occidentale, division Bruges

Le samedi 6 août 2022 à 7h10, le corps sans vie d’une femme a été retrouvé dans la Vaargeul à Ostende. A ce jour, cette personne n’a pas pu être identifiée.

Elle mesure 1m56, est de corpulence forte et a les cheveux blonds-bruns. Elle a une cicatrice dans le bas de la jambe droite.

Elle portait un T-shirt noir avec l’inscription « Ibiza » et une représentation d’une ancre et d’une corde en couleur or, un pantalon en jeans bleu, une ceinture brune tressée, un sweat à capuche bordeaux muni d’une tirette, des bas rayés noirs et blancs et des bottines noires à lacets – pointure 38.

Si vous avez plus de renseignements concernant ce fait, nous vous invitons à prendre contact avec la police via email : avisderecherche@police.belgium.eu. Vous pouvez également réagir via le numéro gratuit 0800 30 300.