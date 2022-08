Météo - Un week-end ensoleillé et chaud, voire accablant

(Belga) Aujourd'hui, il fera à nouveau ensoleillé et très chaud avec des maxima de 28 à 33°C, voire localement encore 34°C. Le vent sera faible à modéré d'est à sud­-est, selon les prévisions de l'Institut royal météorologique (IRM). En fin de journée, il deviendra généralement faible de secteur est ou de direction variable. A la mer, une brise modérée de nord­-est s'enclenchera en cours d'après­-midi.

Cette nuit, le ciel sera d'abord dégagé avant l'arrivée de quelques nuages d'altitude depuis le sud­-ouest. Les minima varieront entre 15 et 20°C sur la plupart des régions, voire un peu moins dans certaines vallées ardennaises. Le vent sera faible de secteur est, ou parfois modéré de sud­ est en Haute Belgique. Au littoral, il sera modéré et s'orientera à l'est. Dimanche, même si le soleil sera de plus en plus voilé par des champs de nuages élevés et moyens arrivant par le sud­-ouest, la chaleur sera accablante. Les maxima se situeront entre 29 et 35°C, sous un vent faible à modéré de sud­-est. Au littoral, une brise de mer modérée de secteur nord­-nord-est se formera en cours de journée. En soirée et durant la nuit, quelques averses pourront éclater par endroits. Lundi, des champs nuageux se partageront le ciel avec des éclaircies. Quelques averses pourront se développer, éventuellement accompagnées d'orage. Il fera moins chaud avec des maxima de 22 à 27°C, sous un vent généralement modéré de sud à sud­-ouest. (Belga)