La vague de chaleur nationale est maintenant officielle: David Dehenauw le confirme

Avec les températures de ces derniers jours, les prévisionnistes s'en doutaient, mais c'est désormais officiel : notre pays est en pleine vague de chaleur. Il s'agit de la première de l'année. L'information a été confirmée par le chef du bureau du temps de l'Institut Royal Météorologique, David Dehenauw, sur son compte Twitter. "Les températures maximales depuis le 9 août étaient de 27,6, 30,6, 31,4 et 32,1", écrit-il.

Aujourd'hui, plus de 25 degrés ont déjà été enregistrés à la station de référence située à Uccle. "La vague prendra fin en deuxième partie de la semaine prochaine quand la température maximale passe en dessous des 25 degrés", précise David Dehenauw.

Vu ces températures tropicales, la Belgique a adopté le code orange pour tout son territoire, à l'exception du littoral. Il est en conséquence recommandé de bien s'hydrater, de s'habiller légèrement, de rester dans des endroits frais, de manger légèrement et de fermer portes et fenêtres fermées pour tenter de garder la chaleur à l'extérieur des habitations. Tout feu en extérieur doit être évité pour limiter les risques d'incendies. Il est aussi conseillé de prodiguer suffisamment d'eau et d'ombre aux animaux domestiques.

Caractéristiques d'une vague de chaleur

Pour rappel, on parle de vague de chaleur lorsque le mercure atteint les 25 degrés durant au moins 5 jours consécutifs. Dans ces 5 jours, 3 doivent enregistrer une température d'au moins 30 degrés.