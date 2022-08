Glaciers menacés, faune et flore en danger: les Pyrénées en plein bouleversement

Au milieu des glaciers menacés de disparition par les températures record de l'été, des espèces des Pyrénées comme le desman, un petit mammifère aquatique, ou les chamois, voient leur écosystème perturbé par les conséquences du réchauffement climatique, selon des experts.

"Il est estimé qu'au cours des dernières décennies, toutes les espèces se sont déplacées en moyenne de 11 mètres d'altitude par décennie à cause du changement climatique", indique à l'AFP Juan Terradez, chercheur à l'Observatoire pyrénéen du changement climatique (OPCC), basé à Jaca en Espagne.

Ces espèces se retrouvent ainsi en compétition dans un espace restreint sur cette chaîne montagneuse séparant la péninsule ibérique du sud-ouest de la France: "Les montagnes sont en forme de cône, et plus on monte en hauteur, moins il y a d'aire de répartition effective pour manger, se déplacer, se reproduire", affirme Juan Terradez.

Les isards ou chamois des Pyrénées, plus petits que leurs cousins alpins, sont par exemple affectés.

"S'il y a une vague de chaleur à la fin de l'automne, ce qui est assez commun dans les Pyrénées ces dernières années, affaiblissant les plantes qu'aiment les isards, cela se traduit par une mauvaise qualité de pâturage et affecte la survie des petits au printemps", explique le scientifique espagnol.

Le desman des Pyrénées, petit mammifère endémique de la chaîne des Pyrénées qui vit dans les eaux très froides des cours d'eau, voit lui aussi son écosystème perturbé. Fin 2021, il a été classé comme espèce "en danger" par l'Union internationale pour la conservation de la nature.

- Effets pervers -

Les forêts, qui couvrent 6% de la surface de ces montagnes, sont également directement concernées, "la chaleur et la sécheresse favorisant le dépérissement des masses forestières", souligne Juan Terradez.

Prolifération des insectes nuisibles comme la chenille processionnaire, arbres moins vigoureux : ce réchauffement généralisé met à mal des bois pourtant précieux, qui participent à freiner les avalanches et à fixer le CO2, tout en dégageant de l'oxygène.

Et le mouvement pourrait s'accélérer, poussé par les effets du réchauffement climatique sur les tourbières, où se sont concentrées pendant des siècles des réserves de carbone.

"Les tourbières sont des écosystèmes qui étaient couverts d'eau la majeure partie de l'année, ce qui faisait que toute la matière organique y était fixée, elles agissaient comme des puits de carbone", explique Juan Terradez.

"Avec le réchauffement climatique, la couverture d'eau n'est pas assurée toute l'année, donc une partie importante de ces tourbières est exposée à des fortes températures, ce qui fait que tout le CO2 va dans l'atmosphère", signale-t-il.

-Surchauffe-

Les Pyrénées sont en surchauffe avec la période juin-juillet 2022 la plus chaude jamais observée depuis le début des mesures en 1881 au sommet du Pic du Midi (2.875m), selon les données de Météo-France. La température moyenne y est de 9,8°C cet été, soit 7,5°C au-dessus des normales.

Les glaciers sont les premiers touchés par une telle chaleur en altitude, dans la "chaîne la plus méridionale d'Europe à en disposer", déclare à l'AFP Jean-Michel Soubeyroux, climatologue à Météo-France.

"Une étude récente datait le glacier de Mont-Perdu (proche de la frontière franco-espagnole, NDLR), où on a plus de 2.000 ans de présence continue d'un glacier, et il va disparaître dans les 20 ou 30 prochaines années", poursuit le scientifique. "C'est un marqueur du paysage qui va disparaître."

Depuis début juin, il n'a gelé qu'un seul jour au Pic du Midi, contre 13 en moyenne. Là encore, un record.

"On disait que dans les Pyrénées, il neigeait tous les mois de l'année, aujourd'hui on en est très loin", souligne Jean-Michel Soubeyroux.