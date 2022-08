Vague de chaleur: les astuces pour s'habiller sans souffrir des températures

Notre pays traverse actuellement une vague de chaleur, avec des températures qui dépassent les 30 degrés. Pour mieux supporter ces chaleurs, il existe quelques astuces, parfois des idées reçues, pour s'habiller en conséquences.

Peut-on porter du noir ?

L'idée selon laquelle il faut éviter de porter du noir lorsqu'il fait chaud ne sort pas de nulle part. En effet, le noir capte bel et bien davantage les rayons du soleil, que les couleurs claires. Les vêtements noirs absorbent donc plus la chaleur, et vous donnent chaud.

Par contre, les matières noires protègent davantage du soleil que les tons clairs.

Vêtements amples ou serrés ?

Yasmine Akel, gérante d'un magasin de vêtements, conseille à ses clients de privilégier des matières amples. Pour mieux se prémunir des coups de chaud, mieux vaut utiliser plusieurs astuces. "Les vêtements amples vont laisser passer l'air", précise la gérante. "Pour ceux et celles qui veulent porter des manches longues pour se couvrir, là aussi je conseille des manches amples. Il faut aussi privilégier des matières naturelles, comme le lin, la soie, le coton."

Et pour les accessoires ?

Dans sa boutique, Yasmine conseille toujours à ses clients de choisir des chaussures ouvertes, lorsqu'il fait chaud. "On transpire tout simplement plus dans des chaussures fermées", explique la gérante. "Pour les bijoux, il y a du plaqué or en acier inoxydable. Et ça, on peut se baigner, se doucher, transpirer avec : ça ne bougera pas de couleurs, et ça ne fera pas de trace."