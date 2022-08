Conséquence étonnante des fortes chaleurs: le nombre de tués et de blessés graves sur les routes augmente

Le nombre de tués et de blessés graves sur les routes augmente de 14% lors des canicules. Les conducteurs sont aussi plus agressifs.

Pour le moment, le tableau de bord affiche plus de 30° dans les véhicules. Un conseil ? Au volant, il va falloir être très prudent, car des études menées sur 15 ans prouvent que d'une part, le nombre d'accidents graves augmentent de 11% et que d'autre part, le nombre de tués et de blessés graves de 14%. Pourquoi ? "C' est un une météo qui incite à la balade. Il y a davantage de cyclistes, de piétons et de motards sur les routes. Donc, forcément le risque d'être impliqué dans un accident augmente. On dort moins bien, on est plus fatigué et plus irritable aussi," explique Benoit Godart, porte-parole de VIAS (Institut pour la sécurité routière). Il relate également que certaines études montrent que le conducteur a davantage tendance à commettre des erreurs sur la route comme prendre des sens interdits, freiner trop tard.

Malgré la climatisation, la chaleur a des répercussions directes sur le caractère des conducteurs qui sont plus impulsifs, plus frustrés et plus énervés. Des services de dépannage enregistrent aussi 20% d'appel en plus. Parmi ceux-ci : des problèmes de batterie, de moteurs en surchauffe ou de pression des pneus. "Le macadam peut atteindre 50° voire plus. Donc si vos pneus sont sous-gonflés, par exemple, il y aura plus de risques d'éclatement du pneu," déclare Benoit Godart.

Quelques conseils pour diminuer les risques d'accident : vérifier le niveau d'huile et la pression des pneus du véhicule, emporter une bouteille d'eau congelée et un brumisateur pour votre trajet, utiliser un pare-soleil pour vos stationnements. Enfin, ne prenez pas le volant si vous êtes trop fatigué.