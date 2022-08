"J'apprends plein de choses": un mini Western fait la joie des visiteurs à Chaudfontaine

Jouer aux cow-boys et aux Indiens, n’est pas réservés aux enfants. Non loin de Liège, à Chaudfontaine, "Western City" est le paradis des petits et des grands amateurs de l’époque de la conquête de l’Ouest américain.

Tous les ingrédients sont réunis : des cow-boys, des Indiens, des duels et un décor des plus réaliste. Au total, une vingtaine de comédiens participent au spectacle. Marc est l’un d’eux depuis une vingtaine d’années.

"Toutes les personnes qui sont ici et qui participent, aiment tout ce qui est américain : les cow-boys, les Indiens. Ici, on peut recréer ce qu’on aime", savoure-t-il.

Le parc plonge ses visiteurs en plein 19e siècle, pendant la période de la conquête de l’Ouest américain. Une période mythique qui a inspiré de nombreux livres et films, mais que les enfants de nos jours ne connaissent plus vraiment. Cette découverte leur plaît bien.

"J’aime vraiment bien, j’apprends plein de choses", confie une petite fille avec un beau chapeau de cow-girls vissé sur la tête. "Dans l’ambiance, ici, je trouve ça pas mal. On est bien dedans", confie un autre garçon un peu plus âgé.

Cet enthousiasme des enfants touche particulièrement Daniel, l’un des membres de la tribu des Indiens du parc. "Ils ont des étoiles dans les yeux, c’est notre récompense", sourit celui que l’on appelle Grizzli. "Quand on peut faire des photos avec eux, ils sont tous impressionnés. On ne voit pas ça tous les jours."

Le succès est au rendez-vous pour ce parc à thème : il affiche complet.