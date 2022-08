Notre journaliste a pris le train pour aller à la Côte: voici comment s'est déroulé le trajet et le dispositif prévu par la SNCB

La Côte Belge est l'endroit le moins chaud de Belgique. On y enregistre jusqu'à 30 degrés sous un franc soleil. C'est élevé, mais plus vivable qu'à l'intérieur des terres. C'est pourquoi nos stations balnéaires sont très prisées pour ce long week-end, probablement l'un des plus chargés de l'année.

Ceux qui veulent éviter les embouteillages sur les autoroutes et la galère du stationnement ont choisi le train ce samedi. Nous avons fait le voyage dans la matinée. Le trajet a été assez périlleux: nous avons compté 1h20 entre Bruxelles et Ostende. Le train était tout simplement bondé. Les familles étaient nombreuses à se retrouver sans place assise. Il y avait toutefois des avantages: la climatisation, et pour ceux qui étaient assis, il y avait assez d'espace pour être confortablement installé et même pouvoir s'occuper des enfants sur le chemin.

La SNCB adapte son offre

La SNCB a programmé des trains supplémentaires vers le littoral. Au cours du week-end prolongé (samedi, dimanche et lundi), cinq trains supplémentaires sont programmés en aller-retour sur les lignes Louvain-Ostende, Welkenraedt-Ostende, Louvain-Blankenberge (deux trains) et Hasselt-Blankenberge. La SNCB insiste sur le fait que ces trains supplémentaires sont programmés en plus du Côte-Express, ce train rapide vers le littoral qui roulera jusqu'au dimanche 28 août. Au total, 284 trains desservent donc la Côte (aller plus retour).

Il est conseillé de bien planifier son voyage et de consulter l'application mobile de la SNCB, dont indique l'affluence attendue à bord des trains.

Un week-end de marée haute: voici ce que ça veut dire



Il y a beaucoup de monde sur les plages et les sauveteurs appellent à être vigilant. 350.000 visiteurs d'un jour sont attendus à la Côte ce week-end, lundi compris. C'est un week-end un peu spécial parce que c'est un week-end de marée haute: l'eau va monter et elle va monter justement durant les heures de grande affluence. Ce samedi après-midi par exemple, on devrait se retrouver avec beaucoup de monde sur une plage qui est relativement raccourci par l'eau. Rajoutez à cela un effet de vent très puissant pour justifier l'appel à la prudence si vous allez dans l'eau. Les sauveteurs préviennent: la mer sera particulièrement piégeuse.