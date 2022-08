Un agriculteur perd la vie dans un accident avec une pelleteuse dans un champ à Peer

(Belga) Un agriculteur est mort, samedi après-midi, dans un accident survenu dans un champ à Peer, dans le Limbourg.

L'homme creusait un fossé avec une pelleteuse. Il est alors entré dans le fossé pour contrôler quelque chose et c'est à ce moment-là que la pelleteuse a basculé pour une raison inconnue et lui est tombée dessus. Les services d'urgence se sont rendus sur les lieux pour lui administrer les premiers soins mais en vain. Envoyés sur les lieux du drame par le parquet, le laboratoire médico-légal et un médecin légiste ont conclu à un accident. (Belga)