Championnats européens - Lotte Kopecky sacrée championne d'Europe de la course à l'élimination

Lotte Kopecky a été sacrée championne d'Europe sur la course à l'élimination des championnats d'Europe de cyclisme sur piste, disputé dans le cadre de la 2e édition des championnats européens de Munich, samedi en Allemagne.

En début d'épreuve, la course a été interrompue pendant près de 30 minutes pour une chute massive, impliquant notamment la championne du monde italienne Letizia Paternoster, qui a dû être évacuée de la piste. Après avoir frôle l'élimination à la mi-course, Kopecky, vice-championne du monde de la discipline, a su gérer la suite de sa course pour s'imposer devant la Britannique Pfeiffer Georgi et la Néerlandaise Mylene de Zoete. Après la médaille d'argent de Robbe Ghys sur la course aux points vendredi, la Belgique remporte sa deuxième médaille à l'Euro de cyclisme. Il s'agit aussi de la deuxième médaille belge sur ces championnats européens.