Championnats européens - Jules Hesters termine septième du scratch messieurs

(Belga) Jules Hesters a terminé à la 7e place de la course scratch 15 km des championnats d'Europe de cyclisme sur piste, disputés dans le cadre de la 2e édition des championnats européens samedi à Munich en Allemagne.

Seul coureur à avoir pris deux tours au peloton, le Portugais Iuri Leitao a remporté la médaille d'or devant l'Allemand Moritz Malcharek qui a remporté le sprint du peloton. Le Polonais Bartosz Rudyk a lui pris la 3e place. Quelques minutes plus tôt, Lotte Kopecky a remporté la médaille d'or sur la course à l'élimination, offrant une deuxième médaille à la Belgique à Munich après l'argent de Robbe Ghys dans la course aux points vendredi. (Belga)