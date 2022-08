Elargissement de l'Otan - Macron signe la ratification des adhésions de la Finlande et de la Suède à l'Otan

(Belga) Le président Emmanuel Macron a signé samedi, au nom de la France, le protocole de ratification d'adhésion de la Finlande et de la Suède à l'Otan, qui avait été adoptée par le Parlement français le 2 août.

"Ce choix souverain de la Finlande et de la Suède, deux partenaires européens, permettra de renforcer leur sécurité face à la menace actuelle dans leur voisinage immédiat et apportera une contribution significative, au vu des capacités de ces deux partenaires, à la posture collective et à notre sécurité européenne", a indiqué l'Elysée samedi. La Suède et la Finlande ont renoncé à leur neutralité traditionnelle en raison de l'invasion russe en Ukraine. "Vingt alliés" ont "déjà ratifié les protocoles", avait indiqué, lors de l'adoption par le Parlement français, la ministre des Affaires étrangères Catherine Colonna. Les deux pays ont besoin d'une ratification des trente Etats membres de l'organisation pour bénéficier de la protection de l'article 5 de la Charte de l'Otan en cas d'attaque. Membre de l'Alliance atlantique, la Turquie menace cependant de "geler" le processus, en accusant les deux pays scandinaves de bienveillance envers le Parti des travailleurs du Kurdistan (PKK) et ses alliés qu'Ankara considère comme des organisations terroristes.