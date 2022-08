Météo - Une nouvelle journée sous le soleil avant l'arrivée des averses

(Belga) La journée de dimanche débutera une nouvelle fois sous le soleil, selon les prévisions de l'Institut royal météorologique (IRM). Des nuages dériveront ensuite au fil des heures depuis la frontière française. Le mercure culminera encore à 28 ou 29°C sur les sommets ardennais et jusqu'à 34°C dans l'intérieur, voire 35°C localement. Le vent d'est à sud-est sera généralement faible en plaine et parfois modéré en Ardenne, tandis qu'une brise de mer modérée se lèvera en cours de journée au littoral.

Des averses orageuses pourraient se produire en soirée ou dans le courant de la nuit. Elles affecteront d'abord le sud du sillon Sambre et Meuse, mais seront également possibles ailleurs en fin de nuit. Les minima resteront toutefois élevés, oscillant entre 15 et 22°C sur la plupart des régions. Lundi, éclaircies et champs nuageux se relaieront dans le ciel avec des averses et un risque d'orage. Les maxima oscilleront entre 22 et 27°C, sous un vent généralement modéré. (Belga)