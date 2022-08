Incendies "inédits" dans le Jura: le cap des 1.000 hectares franchi, la pluie en renfort des pompiers

Plus de 1.050 hectares de forêts ont été réduits en cendres dans le Jura cette semaine, alors que plusieurs centaines d'hectares sont encore "menacés" dimanche malgré l'arrivée de précipitations, a-t-on appris auprès de la préfecture.

"C'est historique", selon les autorités qui parlent d'incendies à "l'envergure inédite".

Au total quatre feux ont noirci les massifs de la Petite Montagne du Jura, au sud-est du département, deux étant toujours en cours dimanche.

Le plus important, qui a débuté mardi, a ravagé depuis quelque 700 hectares dans le secteur de Vescles et Cernon, avec toujours "un risque de propagation de plusieurs centaines d'hectares", selon la préfecture.

Non loin de là, un autre incendie qui s'est déclaré samedi à hauteur de la commune de Montlainsia a consumé 200 hectares de forêts, 400 autres étant menacés.

La pluie qui a commencé à tomber en fin de de matinée sur le sud du département devraient permettre d'éviter les reprises et de ralentir les têtes de feu, selon les pompiers.

Ces précipitations font cependant craindre des glissements de terrain sur les secteurs carbonisés, un hameau ayant été évacué par précaution à Menouille après une expertise réalisée en urgence par le Bureau de recherches géologiques et minières (BRGM).

Dans les secteurs de Cornod et Sarrogna, les deux feux sont en revanche désormais éteints. 162 hectares y ont brûlé.

Au total, 279 sapeurs pompiers luttent contre ces feux, ceux du Jura étant épaulés par des renforts venus de six départements de l'est et du centre du pays.

Quatre Canadair, deux hélicoptères bombardiers d'eau et des avions Dash ont également soutenu le combat au sol des soldats du feu, du jamais vu dans l'est de la France.

Le Jura est classé au niveau ultime de la sécheresse depuis le 1er août, en situation de "crise".

Le précédent incendie significatif dans ce département datait de 2018. 110 hectares étaient partis en fumée après un feu mal éteint lors d'un camp de scouts à Maisod.

Dans les Vosges où 15 départs de feu ont été recensés samedi, 50 hectares de forêt ont brûlé au Ménil. L’incendie a été contenu mais de forts risques de reprise persistent en raison d’un vent attendu soufflant entre 50 et 70 km/h.

Samedi, Emmanuel Macron s'est entretenu avec le président du Conseil départemental du Jura, Clément Pernot, le responsable local des pompiers, le préfet et la députée Danielle Brulebois (LREM), après la reprise des incendies.

Le chef de l'Etat prévoit de réunir l'ensemble des acteurs des départements concernés, une fois les feux éteints, afin de réfléchir au "modèle de prévention et de lutte contre les incendies" en France, a ajouté dimanche l'Elysée confirmant une information du JDD.