A Arlon, des arrosoirs consignés en test dans plusieurs cimetières: avant, les visiteurs devaient amener leur propre contenant

À Arlon, un nouveau service vient de voir le jour dans certains cimetières : des arrosoirs consignés, un peu comme les caddies du supermarché. Les visiteurs ne doivent donc plus amener leur propre contenant.

Comme tous les deux jours en été, Josée vient se recueillir sur la tombe de ses parents, et surtout, arroser. Parce qu'avec la météo du moment, les fleurs ont très soif. Comme avec son caddie au supermarché, une pièce de 2 euros suffit pour disposer d'un arrosoir. "C'est très bien, mais il ne faut pas oublier la pièce de 2 euros pour prendre son arrosoir. C'est plus propre et esthétique", estime Josée à notre micro.

Avant, c'était la débrouille... Il fallait amener son propre arrosoir ou n'importe quel contenant qui pouvait transporter de l'eau. "Je sais que certains récupèrent les bouteilles ou les contenants d'autres tombes, qui sont souvent derrière et qui traînent. Donc dès qu'il y a un coup de vent, ça traînait et il y en avait partout dans le cimetière", explique Didier Laforge échevin en charge des cimetières à Arlon.

Le dispositif est en test dans 4 cimetières de la commune d'Arlon. Linda est déjà conquise : "Le cimetière est très grand, donc c'est vrai qu'avec un arrosoir de 10 L, on peut déjà avoir pas mal d'eau pour pouvoir soit arroser les fleurs ou nettoyer les tombes", explique-t-elle.

Pour que cela fonctionne, il faut évidemment un peu d'autodiscipline : ramener l'arrosoir, et pour récupérer sa pièce, ne pas oublier de bien remettre la chaîne.