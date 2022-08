Nouveau record de température ce dimanche: quand s'arrêtera la vague de chaleur et y en aura-t-il encore cet été?

Un nouveau record de température journalière a été battu dimanche à Uccle en début d'après-midi, avec 31,1 degrés enregistrés, a annoncé le météorologue David Dehenauw sur le réseau social Twitter. Le précédent record observé depuis le relevé des températures pour un 14 août remontait à 1911 et s'établissait à 31 degrés. Il faudra toutefois attendre la fin de la journée pour connaître le résultat final, souligne le météorologue.

La Belgique est officiellement en vague de chaleur depuis samedi. Ce jour-là, la température dans le pays a en effet à nouveau dépassé les 25 degrés Celsius, et ce pour le cinquième jour consécutif. Pour mémoire, une vague de chaleur en Belgique est définie par des températures supérieures à 25°C durant cinq jours au moins, avec un mercure dépassant les 30° au moins pendant trois jours.

Ce dimanche, David Dehenauw a été interrogé durant le RTL INFO 13H sur les prévisions météo. Dès cette nuit, des averses locales vont toucher le sud du pays, avant de s'étendre davantage. Pourtant, la vague de chaleur que nous connaissons devrait encore durer quelques jours. "Ça se prolonge jusqu'au moment où on va en-dessous des 25 degrés à Uccle en température maximale. C'est prévu en deuxième partie de semaine au plus tard, et à ce moment-là, la vague de chaleur sera terminée", précise David Dehenauw.

Peu probable d'avoir une nouvelle vague de chaleur

Selon les prévisions, on ne devrait plus connaître de vague de chaleur le reste de l'été. "Maintenant on voit sur les cartes des températures entre 23 et 25 degrés. Donc pas au-dessus de 30 degrés. Mais évidemment ce sont des prévisions à dix ou quinze jours, donc on va toujours être prudent. Mais pour l'instant je ne le vois pas. Et comme on est quand même pas très loin, à ce moment-là, de la fin du mois. En septembre on peut encore avoir des 30 degrés, mais on n'a jamais connu, jusqu'à présent, une vague de chaleur en septembre", conclut David Dehenauw.