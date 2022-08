Ryan observe un "nuage jaune" au-dessus de la mer à Ostende: quel est ce phénomène?

En visite à Ostende, Ryan a observé un étrange phénomène au-dessus de la mer. "Il y a un nuage jaune. Pouvez-vous nous dire c'est quoi?", nous a-t-il écrit via le bouton orange Alertez-nous.

Ryan n'est pas le seul à avoir observé ce nuage. Nos confrères flamand de Het Laatste Nieuws ont justement publié un article sur le sujet ce dimanche. De nombreux baigneurs ont vu le même phénomène, décrit cette fois comme "une ligne verte longue d'un kilomètre au-dessus de l'horizon".

Le météorologue David Dehenauw, également présentateur météo, explique le phénomène à nos confrères. "C'est un reflet de la mer", indique-t-il. Il compare cela à l'effet observé lorsque vous regardez une route sous une intense chaleur. "Avec l'air chaud au-dessus d'une route, vous voyez parfois une surface de route mouillée, car l'air sur la surface de la route se plie et se reflète vers les yeux, de sorte que vous voyez l'air sur la surface de la route. Juste au-dessus de la mer, l'air est maintenant plus froid et vous avez le contraire. Alors la mer se reflète dans le ciel et se reflète vers vos yeux", précise David Dehenauw.

Décidément, la chaleur n'en finit pas de nous surprendre. Ce samedi, c'étaient des tourbillons de poussière, similaires à des tornades, qui ont étonné plusieurs témoins.