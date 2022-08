Incendies en Wallonie - Incendie de grande ampleur à Libramont

(Belga) Un important feu de forêt s'est déclaré samedi en fin d'après-midi à Lamouline, dans la commune de Libramont. Les flammes se sont étendues sur plusieurs hectares composés de champs et de sapinières.

Des pompiers en provenance de plusieurs casernes sont intervenus sur place, dont les postes de Saint-Hubert, Neufchâteau, Bouillon et Libramont. Des agriculteurs de la région sont également venus prêter main forte aux services d'intervention. "Nous avons fait appel à un gyrobroyeur pour faire une ouverture dans la sapinière et ainsi permettre aux tracteurs d'épandre l'eau sur le feu qui couve", a indiqué dimanche la bourgmestre de Libramont, Laurence Crucifix. Les pompiers sont restés sur place jusqu'aux alentours de 22h45, samedi. "Les agriculteurs sont retournés sur place ce matin. Le garde forestier assure le suivi", poursuit la bourgmestre. De nombreux feux de broussailles d'ampleur plus limitée se sont déclarés tout au long du weekend en province du Luxembourg. Les pompiers sont notamment intervenus dans les communes de Bouillon, Libramont, Bastogne, Léglise ou encore Fauvillers, rapporte la zone de secours Luxembourg. Samedi en début d'après-midi, un incendie s'est notamment déclaré sur un terrain très escarpé près du site du Tombeau du Géant (Bouillon). La configuration des lieux, très difficiles d'accès, a nécessité l'intervention du Groupe de Reconnaissance et d'Intervention en Milieu Périlleux (GRIMP). Les pompiers de Paliseul et Bouillon sont intervenus sur place, avec des renforts en provenance de Vresse-sur-Semois. (Belga)