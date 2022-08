Un avion de chasse Hurricaine s'écrase en République tchèque, son pilote décède

(Belga) Un avion de chasse Hurricane datant de la Seconde Guerre mondiale s'est écrasé dimanche en République tchèque, tuant son pilote, a annoncé la police locale, citée par des médias spécialisés.

Ce Hawker Hurricane Mk IV portant l'immatriculation d'époque KZ321 mais immatriculé en Belgique (OO-HUR) appartenait au musée Tocna Letecke Muzeum. Il s'est écrasé lors du deuxième jour des Aviation Days qui se tenaient sur le terrain de Cheb, non loin de la ville de Karlovy Vary, dans le nord-ouest de la République tchèque, selon les sites Europeanairshows.co.uk et l'Echarpe blanche, consacré à l'aviation ancienne. Le pilote, dont l'identité n'a pas été confirmée, a été mortellement blessé dans l'accident, selon la police tchèque. D'après les premiers éléments disponibles, le Hurricane aurait décroché en virage et s'est crashé dans une zone habitée, sans faire de victimes au sol. Cet appareil, à l'histoire incomplète - on sait qu'il a été construit après 1942 et qu'il avait fini sa carrière militaire en Israël en 1947 - émaillée de plusieurs restaurations, avait un moment été basé à l'aérodrome de Brasschaat, au nord d'Anvers. Il avait rejoint le Tocna Letecke Muzeum l'an dernier. (Belga)