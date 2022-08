Coupe d'Europe de roller - Indra Médard et Sandrine Tas lauréats du classement final à Zandvoorde

(Belga) Jason Suttels et Sandrine Tas ont bouclé le week-end du Grand Prix des Flandres de roller, dernière manche de la Coupe d'Europe, à Zandvoorde par une victoire dans la course par élimination dimanche. Sur 15 km, Suttels a devancé Bart Swings et le Suisse Livio Wenger. Tas a terminé la course de 10 km devant Fran Vanhoutte et l'Allemande Larissa Gaiser.

La victoire finale du Grand Prix, le classement général, est revenue pour la septième fois à Tas et la deuxième à Indra Médard, qui contrairement à Swings et Suttels ont pris le départ de toutes les épreuves. La course sur route de 30 km masculine n'a pas donné lieu à de surprise, les trois athlètes de Powerslide l'ont contrôlée tout comme les autres courses. Swings a devancé l'Allemand Felix Rijhnen, Suttels et Médard. Chez les dames, l'Allemande Josie Hofmann s'est à nouveau montrée plus forte que Tas, qui vit pratiquement sur le parcours. L'Indienne Aarathy Kasturiraja pris la troisième place. (Belga)