Invasion de l'Ukraine - 42 pays demandent le départ des troupes russes de la centrale de Zaporijjia

(Belga) Dans une déclaration commune, quarante-deux pays, dont la Belgique, demandent dimanche à la Russie de retirer ses troupes de la centrale nucléaire de Zaporijjia en Ukraine.

Les pays signataires estiment que la présence des soldats et d'armes russes sur le site nucléaire est inacceptable et contraire aux principes de sécurités auxquels tous les pays membres de l'agence internationale de l'énergie atomique (AIEA) -dont la Russie- doivent souscrire. En raison de l'occupation du site, l'exploitant ukrainien ne parvient plus à assurer ses obligations de sécurité. L'action de l'AIEA sur place est également entravée, dénonce le texte. L'AIEA aimerait inspecter la centrale ukrainienne, régulièrement prise sous le tir de mortiers. Moscou et Kiev se rejettent mutuellement la responsabilité de ces attaques qui pourraient provoquer un accident nucléaire. (Belga)