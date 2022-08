Deux blessés dans une collision frontale à Hastière

(Belga) Une collision frontale entre deux véhicules a fait deux blessés, dont un grave, dimanche soir route de Philippeville à Agimont (Hastière), rapporte le porte-parole de la zone Dinaphi Patrice Liétart.

Les secours se sont rendus sur place avec deux ambulances, une autopompe et un véhicule de balisage. La victime la plus grièvement touchée a été évacuée en milieu hospitalier via l'hélicoptère de Bra-sur-Lienne.