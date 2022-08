L'autoroute E411 partiellement refermée à Wavre: légère reprise du feu

L'autoroute E411 a été partiellement refermée à la circulation, lundi à hauteur de Wavre, en raison d'une légère reprise de l'incendie qui y est survenu dimanche après-midi, a-t-on appris auprès de la zone de secours du Brabant wallon.

Une bande de circulation devrait rester fermée durant deux jours en direction de Bruxelles, a précisé un porte-parole de la zone à l'agence Belga. Les pompiers brabançons wallons du poste de Wavre ont été rappelés à intervenir, lundi vers 10h20, sur l'E411 en direction de la capitale, à hauteur de la borne kilométrique 20,4. Des signes de reprise de feu y avaient été observées aux abords de la voirie.

"Le balisage devrait a priori rester en place durant deux jours"

À la suite d'un accident survenu dimanche après-midi, un incendie s'était propagé à un talus de broussailles puis à une surface plus importante, entre l'autoroute et la chaussée de Namur. C'est là que les sapeurs se sont à nouveau déployés, lundi dès la fin de la matinée. "Tout reste sous contrôle, mais il a fallu remouiller le terrain pour éviter une reprise effective de l'incendie. Un hélicoptère de la police fédérale a refait une douzaine de passages pour arroser la zone et les pompiers restent présents sur les lieux pour y assurer une surveillance. Sur l'autoroute, le balisage devrait a priori rester en place durant deux jours", a expliqué un porte-parole de la zone de secours à l'agence Belga.